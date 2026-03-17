Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Unbekannte werfen Steine

Am Wochenende wurden mehrere Scheiben in Lonsee eingeworfen.

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Unbekannte in Lonsee unterwegs. In der Hauptstraße zerstörten sie ein Kellerfenster durch einen Steinwurf. Die Unbekannten warfen außerdem mehrere Fenster der Mühlbachhalle in der Hauptstraße ein. Durch die Steine wurde zudem die Fassade beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Amstetten (Tel. 07331/71570) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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