Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eingeschlagene Schaufensterscheibe in der Fußgängerzone - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Montagabend, 09.03.2026, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 10.03.2026, 05:30 Uhr, hat zumindest ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes im Hohen Weg eingeschlagen und mutmaßlich eine Jacke aus der Auslage entwendet.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das betroffene Geschäft befindet sich auf dem Teilstück zwischen der Schuhstraße und der Rathausstraße. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

