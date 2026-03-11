Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 06.03.2026/ 08:00 Uhr - Dienstag, 10.03.2026/ 16:00 Uhr; 31084 Freden, Am Schillerplatz 10. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug ( vermutlich mit einem LKW ) die Straße Am Schillerplatz und bog Höhe der Hausnummer 10 in Richtung Sportplatz ( z.Z. Brückenbaustellenbereich )ab. Beim Abbiegen beschädigte der unbekannte Verursacher eine Straßenlaterne und einen Betonpfosten einer Grundstücksumzäunung. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca.. 5000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

