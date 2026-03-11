PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 06.03.2026/ 08:00 Uhr - Dienstag, 10.03.2026/ 16:00 Uhr; 31084 Freden, Am Schillerplatz 10. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug ( vermutlich mit einem LKW ) die Straße Am Schillerplatz und bog Höhe der Hausnummer 10 in Richtung Sportplatz ( z.Z. Brückenbaustellenbereich )ab. Beim Abbiegen beschädigte der unbekannte Verursacher eine Straßenlaterne und einen Betonpfosten einer Grundstücksumzäunung. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca.. 5000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:23

    POL-HI: Mutmaßliche Trickdiebe verschaffen sich Zugang in Wohnung von Seniorin

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unter dem Vorwand, Polizeibeamte zu sein, verschafften sich zwei unbekannte Männer am Samstagvormittag (07.03.2026) Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau aus der Nordstadt. Nach kurzer Zeit gingen sie wieder. Gestohlen haben sie nach vorliegenden Informationen nichts. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:08

    POL-HI: Siebenjähriger bei Verkehrsunfall in Hildesheim schwer verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (jpm) - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag (08.03.2026) wurde ein siebenjähriger Junge in der Greifswalder Straße gegen 17:20 Uhr von einer 53-jährigen Autofahrerin angefahren und schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Frau mit ihrem VW auf der Greifswalder Straße in Richtung Marienburger Straße unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren