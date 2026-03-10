POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Am 11.01.2026 wurde in Hildesheim ein Fahrrad von der Polizei sichergestellt, das bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte.
Es handelt sich dabei um ein neon-grünes Mountainbike der Marke "Cube" mit einem Rahmen der Größe L und einer 29-Zoll-Bereifung.
Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer werden unter der Ruf-Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.
