Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 11.01.2026 wurde in Hildesheim ein Fahrrad von der Polizei sichergestellt, das bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte.

Es handelt sich dabei um ein neon-grünes Mountainbike der Marke "Cube" mit einem Rahmen der Größe L und einer 29-Zoll-Bereifung.

Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer werden unter der Ruf-Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

