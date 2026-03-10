PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 11.01.2026 wurde in Hildesheim ein Fahrrad von der Polizei sichergestellt, das bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte.

Es handelt sich dabei um ein neon-grünes Mountainbike der Marke "Cube" mit einem Rahmen der Größe L und einer 29-Zoll-Bereifung.

Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer werden unter der Ruf-Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

