POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs - Führerschein sichergestellt

Hildesheim (ots)

Duingen / Weenzen / Marienhagen (msc) - Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 12:45 Uhr, ging bei der Polizei über den Notruf die Meldung über einen Pkw ein, der wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein soll. Dank der aufmerksamen Beobachtungen und der sehr guten Zusammenarbeit mit der Hinweisgeberin konnte das betreffende Fahrzeug kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 86-jährigen Fahrzeugführerin aus Elze körperliche Auffälligkeiten fest, die Zweifel an ihrer Fahrtüchtigkeit begründeten. Der Führerschein der Frau wurde daraufhin sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Im Verlauf ihrer Fahrt soll die Fahrzeugführerin unter anderem einen entgegenkommenden SUV mit Pferdeanhänger gefährdet haben, dessen Fahrer stark abbremsen musste, um eine mögliche Kollision zu vermeiden.

Darüber hinaus soll ein bislang unbekannter Motorradfahrer versucht haben, den Pkw zu überholen. Als sich der Motorradfahrer auf Höhe des Fahrzeugs befand, geriet der Pkw erneut über die Mittellinie, sodass der Zweiradfahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des SUV mit Pferdeanhänger sowie den bislang unbekannten Motorradfahrer, sich bei der Polizei in Alfeld (Leine) unter der Telefonnummer 05181/80730 zu melden. Ebenso werden weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

