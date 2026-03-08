PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher entwenden Tresor aus Arztpraxis

Hildesheim (ots)

Hildesheim (blk) - In der Zeit von Freitag 06.03.2026, 14:00 Uhr, bis Samstag 07.03.2026, 19:00 Uhr, drang mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Arztpraxis in der Bernwardstraße ein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Praxisräumen ein Tresorwürfel entwendet. Anschließend gelang es dem Täter oder den Tätern unerkannt zu entkommen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise und auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121-939115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 03:16

    POL-HI: Verkehrsunfall auf der B494 fordert eine schwerverletzte Person

    Hildesheim (ots) - Harsum (blk) - Am 07.03.2026 gegen 11:46 Uhr kam es auf der B494, Kreuzungsbereich zur Auffahrt auf die BAB7 Richtung Hannover, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus Eutin befuhr die B 494 aus Richtung Asel kommend und beabsichtigte auf die BAB7 in Richtung Hannover ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 02:00

    POL-HI: Einbruchdiebstahl in Lamspringer Umspannwerk

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (erb). Am Samstagabend kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Umspannwerk in der Hindenburgstraße in 31195 Lamspringe. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt und entwendeten dort Metallelemente. Die Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand grob auf etwa 17:45 Uhr eingegrenzt werden. Verlässliche Angaben zur Art und ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 19:04

    POL-HI: Bad Salzdetfurth: Fahrzeugführerin leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Samstagmittag kam es in der Innenstadt von 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Gegen 12:25 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung während der Streife eine Autofahrerin auf, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren