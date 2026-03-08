Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher entwenden Tresor aus Arztpraxis

Hildesheim (ots)

Hildesheim (blk) - In der Zeit von Freitag 06.03.2026, 14:00 Uhr, bis Samstag 07.03.2026, 19:00 Uhr, drang mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Arztpraxis in der Bernwardstraße ein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Praxisräumen ein Tresorwürfel entwendet. Anschließend gelang es dem Täter oder den Tätern unerkannt zu entkommen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise und auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121-939115 entgegen.

