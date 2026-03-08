PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Lamspringer Umspannwerk

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Samstagabend kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Umspannwerk in der Hindenburgstraße in 31195 Lamspringe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Objekt und entwendeten dort Metallelemente. Die Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand grob auf etwa 17:45 Uhr eingegrenzt werden.

Verlässliche Angaben zur Art und Menge des Diebesguts sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet und Spuren gesichert.

Für den Abtransport des Diebesguts dürfte ein Kraftfahrzeug, möglicherweise auch mit Anhänger, genutzt worden sein.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen im Bereich des Tatorts oder in dessen Nähe gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

