POL-LIP: Dörentrup. Zaunelement und Tor von Spielplatz entwendet.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend (12./13.02.2026) haben Unbekannte an einem öffentlichen Spielplatz im Försterweg ein Zauntor sowie ein dazugehöriges Zaunelement demontiert. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
