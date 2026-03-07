PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluchten in Gronau (Leine) - Zeugenaufrufe

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (schi) Am 03.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:14 Uhr ist es in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) auf dem dortigen LIDL Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten PKW der Marke VW am linken Außenspiegel beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am 06.03.2026 zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr ist es erneut zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Diese ereignete sich in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß abgeparkter PKW der Marke Opel am Fahrzeugheck beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich ebenfalls vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Angaben zu einem der Sachverhalte machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 00:39

    POL-HI: Ohne Versicherung und unter Alkoholeinfluss

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Freitagabend, 6. März 2026, zog die Polizei Bad Salzdetfurth eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin auf einem unversicherten Fahrzeug aus dem Verkehr. Gegen 21:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth eine Frau auf, die mit einem Elektrotretroller unterwegs war, an dem keine Versicherungsplakette angebracht war. Als die Beamten ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 19:41

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Harsum (jb) Am 06.03.26, zwischen 12.30 Uhr und 12:45 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Zeiss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Parkvorgang beschädigte der Unbekannte einen geparkten Renault eines Algermisseners. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:50

    POL-HI: Borsum - Versuchter Betrug

    Hildesheim (ots) - Borsum (mak). Bereits am 05.03.2026 erhielt eine 75-jährige Dame aus der Ortschaft Borsum einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Uniklinik. Man gab an, dass ihre Tochter im Uniklinikum liege und an Krebs erkrankt sei. Ein Medikament, welches extra aus der Schweiz kommen müsse, würde ca. 100.000 Euro kosten. Nachdem die Dame angab, dass sie das Geld nicht besitze und auch keinen weiteren Schmuck oder Gold habe, wurde das Gespräch seitens des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren