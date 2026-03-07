Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluchten in Gronau (Leine) - Zeugenaufrufe

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (schi) Am 03.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:14 Uhr ist es in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) auf dem dortigen LIDL Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgeparkten PKW der Marke VW am linken Außenspiegel beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am 06.03.2026 zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr ist es erneut zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Diese ereignete sich in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß abgeparkter PKW der Marke Opel am Fahrzeugheck beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich ebenfalls vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Angaben zu einem der Sachverhalte machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell