PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherung und unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Freitagabend, 6. März 2026, zog die Polizei Bad Salzdetfurth eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin auf einem unversicherten Fahrzeug aus dem Verkehr.

Gegen 21:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth eine Frau auf, die mit einem Elektrotretroller unterwegs war, an dem keine Versicherungsplakette angebracht war.

Als die Beamten wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, bog die Fahrerin in Richtung eines Hinterhofs ab und versuchte, sich hinter einem Müllcontainer zu verbergen. Die Einsatzkräfte konnten die 19-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim jedoch antreffen und kontrollieren.

Im Verlauf der Kontrolle konnte die Frau keinen Versicherungsnachweis für den E-Scooter vorlegen. Zudem stellten die Polizisten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,40 Promille. Da die Fahrzeugführerin das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt für sie ein striktes Alkoholverbot im Straßenverkehr.

Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Alkoholisierung wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde der 19-Jährigen untersagt.

Gegen die Heranwachsende wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 19:41

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Harsum (jb) Am 06.03.26, zwischen 12.30 Uhr und 12:45 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Zeiss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Parkvorgang beschädigte der Unbekannte einen geparkten Renault eines Algermisseners. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:50

    POL-HI: Borsum - Versuchter Betrug

    Hildesheim (ots) - Borsum (mak). Bereits am 05.03.2026 erhielt eine 75-jährige Dame aus der Ortschaft Borsum einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Uniklinik. Man gab an, dass ihre Tochter im Uniklinikum liege und an Krebs erkrankt sei. Ein Medikament, welches extra aus der Schweiz kommen müsse, würde ca. 100.000 Euro kosten. Nachdem die Dame angab, dass sie das Geld nicht besitze und auch keinen weiteren Schmuck oder Gold habe, wurde das Gespräch seitens des ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 19:37

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Adenstedter Berg - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld / Sibbesse (neu) - Wie erst nachträglich gemeldet wurde, kam es am vergangenen Montag, 02.03.2026, in der Zeit zwischen 08:00-09:00 Uhr auf der L 469, zwischen den Ortschaften Alfeld-Sack und Sibbesse-Adenstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige aus Sibbesse befuhr innerhalb des Zeitraums die Landesstraße von Sack in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren