Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherung und unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Freitagabend, 6. März 2026, zog die Polizei Bad Salzdetfurth eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin auf einem unversicherten Fahrzeug aus dem Verkehr.

Gegen 21:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth eine Frau auf, die mit einem Elektrotretroller unterwegs war, an dem keine Versicherungsplakette angebracht war.

Als die Beamten wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, bog die Fahrerin in Richtung eines Hinterhofs ab und versuchte, sich hinter einem Müllcontainer zu verbergen. Die Einsatzkräfte konnten die 19-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim jedoch antreffen und kontrollieren.

Im Verlauf der Kontrolle konnte die Frau keinen Versicherungsnachweis für den E-Scooter vorlegen. Zudem stellten die Polizisten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,40 Promille. Da die Fahrzeugführerin das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt für sie ein striktes Alkoholverbot im Straßenverkehr.

Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Alkoholisierung wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde der 19-Jährigen untersagt.

Gegen die Heranwachsende wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell