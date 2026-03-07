Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bad Salzdetfurth: Fahrzeugführerin leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Samstagmittag kam es in der Innenstadt von 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Gegen 12:25 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung während der Streife eine Autofahrerin auf, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle. Der Pkw wurde in der Marktstraße im Ortskern von Bad Salzdetfurth gestoppt.

Kurz darauf versuchte die Fahrerin, sich der Kontrolle durch Wegfahren zu entziehen, was durch die Beamten verhindert wurde. In der Folge griff sie eine Polizeibeamtin körperlich an. Die Frau wurde daraufhin unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug geholt und kurzzeitig fixiert.

Gegen die Autofahrerin wird nun nicht nur wegen eines sogenannten Gurtverstoßes, sondern insbesondere auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nachdem die Kontrolle abgeschlossen werden konnte, wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

