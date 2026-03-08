Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B494 fordert eine schwerverletzte Person

Hildesheim (ots)

Harsum (blk) - Am 07.03.2026 gegen 11:46 Uhr kam es auf der B494, Kreuzungsbereich zur Auffahrt auf die BAB7 Richtung Hannover, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus Eutin befuhr die B 494 aus Richtung Asel kommend und beabsichtigte auf die BAB7 in Richtung Hannover aufzufahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Audi aus der Gemeinde Harsum die B494 aus Hildesheim kommend in Richtung Asel.

Während des Abbiegevorgangs des VW-Fahrers stießen beide Fahrzeug frontal im Kreuzungsbereich der B494/Auffahrt BAB7 zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt und im weiteren Verlauf einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Eine ursprüngliche Meldung über eine eingeklemmte Person bestätigte sich nicht. Der VW-Fahrer blieb in Folge des Unfallgeschehens unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie an Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung der Personen sowie Bergung der Fahrzeuge wurde die B494 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist vorrangig die vor Ort befindliche Schaltung der Lichtsignalanlage, da bislang nicht geklärt werden konnte, ob ein Unfallbeteiligter in den Kreuzungsbereich bei für ihn "rot" zeigender Lichtsignalanlage eingefahren ist.

Zeugen, die den Unfallhergang, insbesondere die Schaltung der Lichtsignalanlage, beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Hildesheim unter 05121-939115 oder der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell