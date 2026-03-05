PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebin zugange +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Balkontür aufgehebelt +++ Bewegungsmelder verscheucht Einbrecher +++ Außenspiegel im Vorbeifahren touchiert - beschädigtes Fahrzeug gesucht

Hofheim (ots)

1. Trickdiebin zugange,

Hofheim, Hauptstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 10:00 Uhr

(ro)Am Mittwoch ist ein Mann in Hofheim einer Trickdiebin aufgesessen. Eine Unbekannte bot dem Passanten gegen 10:00 Uhr in der Hauptstraße Rosen zum Kauf an. Der Angesprochene holte sein Portemonnaie hervor und übergab der Frau eine Euromünze. Diese lenkte ihn derweil geschickt ab und ließ zunächst unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel mitgehen. Der Diebstahl fiel dem Hofheimer erst später auf. Die Diebin wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit normaler Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trug schwarze Kleidung, sprach gebrochenes Deutsch und führte einen Strauß roter Rosen mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Hochheim, Marzelstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Einbrecher in Hochheim Schmuck erbeutet. Die Täter näherten sich zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr über den rückwärtigen Bereich dem Anwesen in der Marzelstraße. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, ein Fenster sowie die Terrassentür aufzuhebeln, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein, um so ins Innere zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und nahmen Schmuckstücke an sich, bevor sie die Flucht ergriffen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Balkontür aufgehebelt,

Flörsheim, Kettelerstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 18:00 Uhr bis 20:20 Uhr

(ro)In Flörsheim haben Unbekannte am Mittwochabend die Balkontür einer Wohnung aufgehebelt. Die Täter gelangten zwischen 18:00 Uhr und 20:20 Uhr über den rückwärtigen Bereich eines Mehrparteienhauses in der Kettelerstraße auf den Balkon einer Wohnung und machten sich gewaltsam an der Tür zu schaffen. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und ließen einen Schlüsselbund mitgehen, bevor sie unbemerkt das Weite suchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Bewegungsmelder verscheucht Einbrecher, Hattersheim, Staufenstraße, Mittwoch, 04.03.206, 20:05 Uhr

(ro)Ein Bewegungsmelder hat am Mittwochabend Einbrecher in Hattersheim verscheucht. Ein Anwohner meldete der Polizei gegen 20:05 Uhr zwei männliche Personen auf dem Balkon eines Wohnhauses, die soeben die Terrassentür gewaltsam geöffnet hätten. Hierbei hatten die Täter den Bewegungsmelder ausgelöst, wodurch Anwohner auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam wurden. Das Duo ergriff sodann eilig die Flucht in Richtung des Freibads. Es soll sich um zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben, wobei einer auffällig größer als der andere gewesen sein soll. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchversuchs beitragen können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

5. Außenspiegel im Vorbeifahren touchiert - beschädigtes Fahrzeug gesucht, Bad Soden, Hauptstraße, Montag, 02.03.2026, 11:35 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain hat eine Autofahrerin am Montag den Außenspiegel eines geparkten Pkw touchiert. Die Frau war gegen 11:30 Uhr mit ihrem grauen VW Golf in der Hauptstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 10 touchierte sie mit ihrem Fahrzeug ein dort geparktes Auto, setzte aber zunächst die Fahrt fort. Anschließend stellte sie fest, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war und herabhing. Kurze Zeit später suchte die VW-Fahrerin die Unfallstelle nochmals auf, konnte aber kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Ob bzw. inwiefern ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die verantwortliche Person eines dort vermeintlich beschädigten Pkw, sich zu melden. Ebenso werden Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

