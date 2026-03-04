PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbrecher lassen ab +++ Glasscheiben an Aussichtsturm beschädigt +++ Beim Überholen gestürzt - Motorradfahrer verletzt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim, Obermainstraße, Dienstag, 03.03.3036, 09:30 Uhr bis 18:45 Uhr

(ro)In Flörsheim hatten es Einbrecher am Dienstag auf ein Einfamilienhaus abgesehen. Die Täter näherten sich dem Anwesen in der Obermainstraße zwischen 09:30 Uhr und 18:45 Uhr und drangen ins Innere ein. Hier durchsuchten sie die Wohnräume und nahmen Uhren und Schmuck an sich, bevor sie die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbrecher lassen ab,

Kelkheim-Fischbach, Egerländer Straße, Montag, 02.03.2026, 08:15 Uhr bis 19:30 Uhr

(ro)Am Montag kam es in Kelkheim-Fischbach zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Einbrecher gelangten über das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Egerländer Straße zur Terrassentür der betroffenen Wohnung. Zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr machten sie sich an der Tür zu schaffen. Weshalb sie schließlich von ihrem Vorhaben abließen und das Weite suchten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Glasscheiben an Aussichtsturm beschädigt, Eppstein, Theodor-Fliedner-Weg, Festgestellt: Dienstag, 03.03.2026, 13:35 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Scheiben eines Aussichtsturms beschädigt. Dies wurde der Polizei am Dienstag gegen 13:35 Uhr gemeldet. Wer für die Zerstörung einer Fensterscheibe sowie der Glasscheibe über der Eingangstür des Neufville Turms im Theodor-Fliedner-Weg verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Beim Überholen gestürzt - Motorradfahrer verletzt, Hofheim, Kreisstraße 787, Dienstag, 03.03.2026, 17:15 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag ist ein Motorradfahrer im Bereich Hofheim gestürzt und hat sich hierbei verletzt. Ein 21-Jähriger war gegen 17:15 Uhr auf seiner KTM auf der Kreisstraße 787 von Diedenbergen kommend in Richtung Langenhain unterwegs. Beim Überholen eines Pkw soll der Fahrer lediglich auf dem hinteren Reifen gefahren sein. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 21-Jährige beim Wiederaufsetzen des Vorderreifens die Kontrolle über seine Maschine, kam ins Schleudern und stürzte. Das Motorrad überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der junge Mann musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

