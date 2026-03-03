PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog" - Austausch zwischen Polizei und Jugendlichen an der Eschborner Heinrich-von-Kleist-Schule

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim (ots)

Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog" - Austausch zwischen Polizei und Jugendlichen an der Eschborner Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn, Dienstag, 03.03.3026

(ro)Am Dienstagmorgen fand an der Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn die Veranstaltung der hessenweiten Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen statt. Ziel dieses Formats, welches als Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung ins Leben gerufen wurde, ist es, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern und für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Hier setzt die Polizei mit Transparenz und dem direkten Dialog an, um der jüngeren Generation die tägliche Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen näher zu bringen.

Nach der Begrüßung des Schulleiters Marc Heimann hieß Christian Schneider, Schutzmann vor Ort der Polizeistation Eschborn und stellvertretender Leiter des Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus, die 120 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen herzlich willkommen und moderierte anschließend die Veranstaltung. In einem Impulsvortrag stellte der Leiter der Polizeidirektion Main-Taunus, Tobias Erler, die Bedeutung der Veranstaltung und des respektvollen Austauschs in den Mittelpunkt. Weiterhin plädierte er für einen offenen und fairen Umgang miteinander.

Neben Tobias Erler standen Nicole Breitmeyer, Sachgebietsleiterin bei der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus, sowie Selina Obst, Streifenbeamtin bei der Polizeistation Hofheim, Niko Raptis, stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Kelkheim, und Samir Bouhmara, Migrationsbeauftragter des Polizeipräsidiums Westhessen, den interessierten Jugendlichen auf dem Podium Rede und Antwort. Unterstützt wurden sie dabei von Jennifer Girnus von der Einstellungsberatung. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf große Begeisterung. Dies zeigte sich vor allem an den vielen Fragen, die die im Rahmen des Unterrichts sehr gut vorbereiteten Schülerinnen und Schüler den Anwesenden stellten, woraus ein kurzweiliger und reger Austausch entstand. Tobias Erler betonte im Anschluss: "Die heutige Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir mehr miteinander reden, statt übereinander. Ich habe mich sehr über das Interesse und die Gesprächsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler gefreut und am Ende bestätigt sich das Bild, dass wir alle dazu beitragen können, einander besser zu verstehen und Rücksicht zu nehmen."

Die Dialogreihe wird in den kommenden Monaten an weiteren Schulen in Westhessen fortgesetzt und bietet damit eine wertvolle Möglichkeit, den Dialog zwischen der Polizei und jungen Menschen zu intensivieren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell