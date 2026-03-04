PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Infostand gegen Betrug und offene Sprechstunde

Hofheim (ots)

Hochheim, Alte Malzfabrik (Markt): Dienstag, 10.03.2026, 09:30-11:00 Uhr Flörsheim, Wickerer Straße 50 (Einkaufszentrum): Donnerstag, 12.03.2026, 12:30-14:00 Uhr

(fm) Nächste Woche finden im Bereich der Polizeistation Flörsheim zwei gemeinsame Präventionsstände der Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren und der Polizei statt. Interessierte haben dort die Möglichkeit, sich umfassend über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. Der zuständige Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Florian Meerheim vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus, wird am Dienstagvormittag in Hochheim und am Donnerstagnachmittag in Flörsheim Infomaterial der bundesweiten Kampagne "Ich lege auf" bereithalten. Natürlich kann man ihn vor Ort in seiner offenen Sprechstunde zu allen anderen polizeilichen Themen rund um die KOMPASS-Kommune Flörsheim oder die Stadt Hochheim kontaktieren.

Weitere Infos: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

