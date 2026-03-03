PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoteile abmontiert und gestohlen +++ Einbruch in Einfamilienhaus, Bewohner währenddessen im Haus +++ Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt

Hofheim (ots)

1. Autoteile abmontiert und gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Bonner Straße, 01.10.2025, 00:00 Uhr bis 02.03.2026, 12:30 Uhr

(dd) Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 01.10.2025, 00:00 Uhr bis 02.03.2026, 12:30 Uhr in Bad Soden in der Bonner Straße mehrere Fahrzeugteile eines Porsche abmontiert und aus einer Tiefgarage entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage sowie zu einem dort befindlichen, verschlossenen Gitterabteil. Von dem abgestellten Fahrzeug bauten sie die Motorhaube, die Frontstoßstange sowie die Frontscheinwerfer aus und nahmen diese mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner währenddessen im Haus, Hochheim am Main, Mainzer Straße, 02.03.2026, 00:30 Uhr bis 08:00 Uhr

(dd) In der Nacht zum Montag kam es in Hochheim am Main zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter begaben sich zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr in den Innenhof des Wohnanwesens in der Mainzer Straße und gelangten auf bislang ungeklärte Weise in das Haus. Dabei wurden weder Fenster noch die Haustür sichtbar beschädigt. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich die Bewohner im Gebäude.

Die Diebe entwendeten unter anderem persönliche Gegenstände, zwei Fahrzeugschlüssel und Bargeld. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt,

Schwalbach am Taunus, Badener Straße sowie Ostring, 02.03.2026, 21:58 Uhr

(dd) Am Montagabend setzten unbekannte Täter in Schwalbach am Taunus zwei Hausmülltonnen in Brand.

Eine Mülltonne wurde im Bereich des Ostrings, eine weitere in der Badener Straße angezündet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell