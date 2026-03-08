PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ist Ihr Anhänger noch verkehrssicher? - Teile vom Anhänger auf der Autobahn verloren

  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am 07.03.2026, gegen 10:00 Uhr, verliert ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe der Anschlussstelle Derneburg ein Anbauteil (Gitter ca. 180cm x 50 cm - siehe Foto). Dieses Gitter löste sich während der Fahrt von dem Anhänger, vermutlich aufgrund Vibrationen durch die Fahrt auf der Autobahn. Glücklicherweise landete dieses Gitter nur auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Derneburg. Es wurde keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder in einen Verkehrsunfall verwickelt. Durch die Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim konnte das Gitter von der Fahrbahn entfernt und später an den Verlierer ausgehändigt werden. Neben seinem Gitter erhielt der Verlierer auch ein verkehrserzieherisches Gespräch, verbunden mit einer Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeit. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden grundlegend auf die Ladungssicherung und den technischen Zustand der genutzten Fahrzeuge zu achten. Durch technische Mängel oder durch verlorene Ladung kann es zu gefährlichen Verkehrssituationen bis hin zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen kommen. Gerade bei selten genutzten Fahrzeugen (z.B. Anhängern) überprüfen Sie den technischen Zustand, insbesondere die Beleuchtung und vergewissern Sie sich, ob der Termin der Hauptuntersuchung fällig oder gar schon überschritten ist. Neben Verwarn- oder Bußgeldern könnte die Untersagung der Weiterfahrt Folge einer polizeilichen Kontrolle sein - für die Verkehrssicherheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

