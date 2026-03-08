Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen am Seecamp Derneburg

Hildesheim (ots)

HOLLE / DERNEBURG (lud)

Am Mittag des 08. März 2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 12:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe des Seecamp Derneburg in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von knapp einer Stunde wurden insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 88 km/h bei erlaubten 70 km/h. Darüber hinaus wurden sensibilisierende Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmenden geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

