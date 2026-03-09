Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Siebenjähriger bei Verkehrsunfall in Hildesheim schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag (08.03.2026) wurde ein siebenjähriger Junge in der Greifswalder Straße gegen 17:20 Uhr von einer 53-jährigen Autofahrerin angefahren und schwer verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Frau mit ihrem VW auf der Greifswalder Straße in Richtung Marienburger Straße unterwegs gewesen sein, als das Kind auf die Fahrbahn gelaufen und von der 53-Jährigen mit ihrem Fahrzeug erfasst worden sei.

Der Junge erlitt schwere, aber vorliegenden Informationen zufolge keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell