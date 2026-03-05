Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (4.3.2026, gegen 14:00 Uhr) kollidierten in der Saarlandstraße (auf Höhe der Rottstraße) ein Dienstfahrzeug der Polizei, das mit eingeschaltetem Blaulicht zu einem Einsatz fuhr, mit einer Straßenbahn. Die Insassen der Bahn und die Polizeikräfte blieben unverletzt. Die Bahn konnte ihre Fahrt nach kurzer Zeit fortsetzen, das Dienstfahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 21.500 Euro.

