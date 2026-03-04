POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (3.3.2026), zwischen 7 Uhr und 7:45 Uhr, wurde in der Ebertstraße ein Mofa durch bislang unbekannte Täter entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.
