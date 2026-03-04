PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (3.3.2026), zwischen 7 Uhr und 7:45 Uhr, wurde in der Ebertstraße ein Mofa durch bislang unbekannte Täter entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

