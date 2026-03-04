Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und E-Bike - Fahrradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (3.3.2026) kollidierten gegen 10:30 Uhr in der Mittelpartstraße ein Auto und ein E-Bike, bei dem sich der 57-jährige E-Bikefahrer leicht verletze. Der 63-jährige Autofahrer befuhr die Notwendestraße in Richtung Mittelpartstraße, als er an der Einmündung zur Großpartstraße dem von links auf dem Radweg kommenden E-Bikefahrer die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verletzte sich durch den Aufprall am Kopf. Einen Fahrradhelm hatte er nicht auf. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ein Fahrradhelm kann bei einem Sturz dazu beitragen, schwere Kopfverletzungen zu verhindern. Schützen Sie sich und fahren Sie nie ohne Helm.

