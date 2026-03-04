Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuber auf frischer Tat gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2026, gegen 18 Uhr, raubten drei Männer den Geldbeutel eines 21 jährigen Mannes in der Rheinuferstraße. Polizeikräfte, die zu Fuß den Bereich bestreiften, konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 27, 25 und 29 Jahren vor Ort vorläufig festnehmen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden alle drei Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

