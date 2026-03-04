POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 2.3.2026 (18 Uhr) bis zum 3.3.2026 (6:45 Uhr) stahlen bislang unbekannte Täter in der Fröbelstraße (nahe Wanderstraße) zwei E-Bikes, die in einem Fahrradschuppen untergebracht waren. Haben Sie die Täter gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
