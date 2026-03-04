PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 2.3.2026 (18 Uhr) bis zum 3.3.2026 (6:45 Uhr) stahlen bislang unbekannte Täter in der Fröbelstraße (nahe Wanderstraße) zwei E-Bikes, die in einem Fahrradschuppen untergebracht waren. Haben Sie die Täter gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:42

    POL-PPRP: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 04.03.2026, gegen 00:55 Uhr, meldete ein Zeuge über den Notruf ein lautes, krachendes Geräusch in der Moltkestraße in Ludwigshafen. Der Mitteiler beobachtete, wie ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad samt kleinem Anhänger in Richtung Wörthstraße davonfuhr. Kurz darauf stellte sich heraus, dass ein in der Moltkestraße abgestellter Kleinbus aufgebrochen worden war. Die Heckscheibe ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:41

    POL-PPRP: Räuber auf frischer Tat gestellt

    Ludwigshafen (ots) - Am 03.03.2026, gegen 18 Uhr, raubten drei Männer den Geldbeutel eines 21 jährigen Mannes in der Rheinuferstraße. Polizeikräfte, die zu Fuß den Bereich bestreiften, konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 27, 25 und 29 Jahren vor Ort vorläufig festnehmen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurden alle drei Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und sie ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:41

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Bewohner überrascht Einbrecher

    Mutterstadt (ots) - Am Montagnachmittag (03.03.2026) drangen drei bislang unbekannte männliche Täter in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße (zwischen Kirch- und Friedhofstraße) in Mutterstadt ein. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume der Wohnung. Währenddessen kehrte gegen 17:50 Uhr der 25 jährige Bewohner nach Hause zurück und überraschte die Täter. Es kam zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren