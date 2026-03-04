Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (2.3.2026) auf Dienstag (3.3.2026) brachen unbekannte Täter im Hemshof erneut mehrere Fahrzeuge in der Leuschnerstraße und in den angrenzenden Straßen: Liebigstraße und Rollerstraße auf. Hierbei wurden die Heckscheiben eingeschlagen und Werkzeug entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell