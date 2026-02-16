PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto kracht in Zaun der US Air Base - Polizei registriert wenige witterungsbedingte Unfälle

POL-PPWP: Auto kracht in Zaun der US Air Base - Polizei registriert wenige witterungsbedingte Unfälle
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) - Westpfalz (ots)

Eine Autofahrerin ist am späten Sonntagabend mit ihrem Pkw in den Zaun des Militärflugplatzes Ramstein gekracht. Die 20-Jährige war bei Schneeglätte mit Sommerreifen unterwegs. Auf der Kreisstraße verlor sie kurz nach 22:30 Uhr in einer Linkskurve zwischen Rodenbach und Einsiedlerhof die Kontrolle über ihr Auto. Der Toyota kam von der Straße ab, rutschte in einen Graben und gegen den Zaun der US Air Base, dabei wurde auch ein Straßenschild beschädigt. Die 20-Jährige kam mit dem Schrecken und einem teuren Bußgeld davon. Außerdem droht ihr ein Punkt im Fahreignungsregister. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Eine Streife der US Militärpolizei unterstütze rheinland-pfälzische Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Insgesamt registrierte die Polizei in der Westpfalz bis zum Montagmorgen vier witterungsbedingte Unfälle. In allen Fällen blieb es beim Blechschaden. Die Beamten gehen von einem Schaden über mindestens 25.000 Euro aus. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:23

    POL-PPWP: Einbrüche am Wochenende

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Straße "Am Schänzchen" verschaffte sich ein Mann am Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 6:40 Uhr trat er die Wohnungstür ein und durchsuchte die Wohnung. Eine Nachbarin beobachtete ihn dabei und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Eindringling nicht mehr vor Ort. Der Mieter gab an, dass nichts gestohlen wurde. In der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:21

    POL-PPWP: Geld geraubt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Kanalstraße von drei Männern beraubt worden, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Täter nahmen ihrem Opfer einen dreistelligen Geldbetrag, sowie eine Dose mit Marihuana ab. Nach Angaben des 24-Jährigen Opfers war er am Abend mit den Männern unterwegs gewesen. Während des Überfalls verletzten sie ihren Begleiter durch Schläge, dann flüchtete das Trio. Zwei der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:04

    POL-PPWP: Brand in einem Imbiss

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Stadtteil Hohenecken zu einem Brand in einem Imbiss. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:50 alarmiert. Die Feuerwehr nahm umgehend die Löscharbeiten auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |elz Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren