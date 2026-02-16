Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto kracht in Zaun der US Air Base - Polizei registriert wenige witterungsbedingte Unfälle

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) - Westpfalz (ots)

Eine Autofahrerin ist am späten Sonntagabend mit ihrem Pkw in den Zaun des Militärflugplatzes Ramstein gekracht. Die 20-Jährige war bei Schneeglätte mit Sommerreifen unterwegs. Auf der Kreisstraße verlor sie kurz nach 22:30 Uhr in einer Linkskurve zwischen Rodenbach und Einsiedlerhof die Kontrolle über ihr Auto. Der Toyota kam von der Straße ab, rutschte in einen Graben und gegen den Zaun der US Air Base, dabei wurde auch ein Straßenschild beschädigt. Die 20-Jährige kam mit dem Schrecken und einem teuren Bußgeld davon. Außerdem droht ihr ein Punkt im Fahreignungsregister. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Eine Streife der US Militärpolizei unterstütze rheinland-pfälzische Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Insgesamt registrierte die Polizei in der Westpfalz bis zum Montagmorgen vier witterungsbedingte Unfälle. In allen Fällen blieb es beim Blechschaden. Die Beamten gehen von einem Schaden über mindestens 25.000 Euro aus. |erf

