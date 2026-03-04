POL-PPRP: Unfall auf der L523
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagnachmittag (3.3.2026) kam es auf der L523 (Bürgermeister-Trupp-Straße in Richtung Oppau) zu einem Verkehrsunfall, da ein 22-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 55-Jährigen Autofahrers missachtete. Der 22-Jährige verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.
