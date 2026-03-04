POL-PPRP: Unfall auf der L523

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (3.3.2026) kollidierten gegen 10:30 Uhr in der Mittelpartstraße ein Auto und ein E-Bike, bei dem sich der 57-jährige E-Bikefahrer leicht verletze. Der 63-jährige Autofahrer befuhr die Notwendestraße in Richtung Mittelpartstraße, als er an der Einmündung zur Großpartstraße dem von links auf dem Radweg kommenden E-Bikefahrer die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer ...

