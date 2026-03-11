Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendlicher bei Verkehrsunfall in Hildesheim von Autofahrer erfasst und schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 15-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagabend (10.03.2026) gegen 20:10 Uhr in der Schützenallee von einem 41-jährigen Autofahrer angefahren und hierdurch schwer verletzt.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand war der 41-Jährige vor der Kollision mit einem VW auf der Schützenallee stadteinwärts unterwegs. Kurz nachdem er die Einmündung zum Römerring passiert hatte, soll der 15-Jährige versucht haben, in Höhe der dortigen Bushaltestelle "Stadtwerke" die Fahrbahn der Schützenallee zu überqueren. Hierbei wurde der Jugendliche frontal von dem Autofahrer erfasst. Er wurde im weiteren Verlauf von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugenangaben zufolge steht der 41-Jährige im Verdacht, kurz vor dem Zusammenstoß bei Rot über die Ampel in Höhe Römerring gefahren zu sein.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die stadteinwärts führende Fahrbahn war im Zuge der Unfallaufnahme bis gegen 21:20 Uhr vorübergehend gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wurde über den Römerring abgeleitet.

Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell