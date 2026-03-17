Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Zu tief ins Glas geschaut

Reichlich Alkohol intus hatte ein Autofahrer am Montag in Burgrieden.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Montag um kurz nach 18 Uhr ein 37-Jähriger. Die Polizeistreife war im Höhenweg unterwegs. Dort kam ihnen der Autofahrer entgegen. Die Beamten führten bei dem Renaultfahrer eine routinemäßige Kontrolle durch. Dabei stellten die Ermittler bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubtem. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 37-Jährige tatsächlich intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Auto musste er stehen lassen.

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