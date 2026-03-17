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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf der Wiblinger Allee. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Ulm. Hinter ihm fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer. Dieser erkannte wohl zu spät, dass der 46-Jährige auf Höhe der Kastbrücke verkehrsbedingt abbremste. Er fuhr auf den Mercedes auf. Bei dem Aufprall zog sich der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro.

++++0489110 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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