Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Schleiden (ots)

Am Samstag (14. März) befuhr eine 35-jährige niederländische Pkw-Fahrerin um 18.32 Uhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Herhahn kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd.

Aufgrund von Glätte geriet sie ins Rutschen und kollidierte linksseitig mit einem Erdwall. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite. Die 35-jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

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