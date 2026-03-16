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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Schleiden (ots)

Am Samstag (14. März) befuhr eine 35-jährige niederländische Pkw-Fahrerin um 18.32 Uhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Herhahn kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd.

Aufgrund von Glätte geriet sie ins Rutschen und kollidierte linksseitig mit einem Erdwall. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite. Die 35-jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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