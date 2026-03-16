Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen
Schleiden (ots)
Am Samstag (14. März) befuhr eine 35-jährige niederländische Pkw-Fahrerin um 18.32 Uhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Herhahn kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd.
Aufgrund von Glätte geriet sie ins Rutschen und kollidierte linksseitig mit einem Erdwall. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite. Die 35-jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.
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