Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw war nicht verkehrssicher

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (12. März) wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bendenstraße in Euskirchen um 15.56 Uhr kontrolliert. Polizeibeamte stellten fest, dass am Fahrzeug nicht serienmäßige Frontscheinwerfer verbaut waren. Weiter wurden zudem mehrere erhebliche bauliche Veränderungen am Fahrzeug festgestellt, unter anderem ein groß dimensionierter Heckspoiler mit scharfkantigen Bauteilen sowie weitere nicht serienmäßige Umbauten. Insgesamt war das Fahrzeug somit nicht verkehrssicher. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige bezüglich der Urkundenfälschung wurde gefertigt.

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