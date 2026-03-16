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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Handygeschäft

Euskirchen (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, 14. März, gegen 4 Uhr in ein Handygeschäft in der Berliner Straße in Euskirchen einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter mehrfach, mit einem Stein die Glastür des Geschäfts einzuwerfen. Dabei wurde die Tür beschädigt. Ein Eindringen in das Geschäft gelang den Unbekannten jedoch nicht.

Es wurden keine Gegenstände entwendet. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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