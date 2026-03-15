Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfallflucht: Zwei alkoholisierte Frauen angetroffen - Fahrerwechsel im Focus der Ermittlungen

53879 Euskirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Samstagnachmittag auf dem Parkplatz einer Schwimm- und Badeanstalt in Euskirchen einen Verkehrsunfall.

Nachdem es einen dort abgestellten PKW beschädigt hatte, entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt.

Der Zeuge informierte sofort die Polizei und folgte dem Wagen. An einer Ampel konnte er einen Fahrerwechsel beobachten.

Das Fahrzeug wurde wenig später durch Polizeibeamte angehalten.

Sowohl die 31-jährige Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin - beide aus Aachen - standen erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Bei beiden wurden Blutproben angeordnet, die Führerscheine sichergestellt und Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht erstattet.

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