Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Diesel aus LKW abgezapft
53894 Mechernich (ots)
Auf dem Autobahnrastplatz "Grüner Winkel" bemerkten zwei LKW-Fahrer am Morgen des 14.03.2026, dass Unbekannte während der Nacht Dieseltreibstoff aus den Tanks ihrer Lastkraftwagen abgepumpt und entwendet hatten. Beide Fahrer hatten die Nacht dort schlafend in ihren Fahrzeugen verbracht. Polizeibeamte stellten Aufbruchspuren an den Treibstofftanks fest. Aus beiden Fahrzeugen wurden insgesamt ca. 1.600 Liter Diesel entwendet. Die Täter entkamen unerkannt.
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