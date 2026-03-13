Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallstatistik 2025: Weniger Unfälle und Verkehrstote

Kreis Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 12. März, stellten Landrat Markus Ramers und die Leiterin der Direktion Verkehr, Polizeirätin Annika Meister, die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 für die Kreispolizeibehörde Euskirchen vor.

Insgesamt wurden 5.603 Verkehrsunfälle und damit weniger als im Vorjahr (2024: 6.046) registriert.

Die Zahl der Verkehrstoten ist deutlich zurückgegangen: Zehn Menschen verloren 2025 bei Verkehrsunfällen im Kreis Euskirchen ihr Leben, nachdem es im Jahr 2024 noch 22 waren. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschaden auf 638 Fälle (2024: 586). Insgesamt 830 Menschen wurden verletzt, davon 153 schwer.

Zu den häufigsten Unfallursachen zählten weiterhin Vorfahrt- und Vorrangverstöße (133) sowie nicht angepasste Geschwindigkeit (87). In 56 Fällen waren Alkohol oder andere berauschende Mittel unfallursächlich.

Zugenommen hat die Zahl der Unfälle mit Fahrerflucht. In 1.146 Fällen entfernten sich Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, darunter 65 Unfälle mit Verletzten. Gleichzeitig konnten 507 Fälle aufgeklärt werden.

Auch Unfälle mit E-Scootern nahmen zu. Dabei wurden 34 Menschen verletzt, darunter fünf Kinder.

Es wird weiterhin auf Prävention, insbesondere bei jungen Verkehrsteilnehmenden sowie Senioren gesetzt, um die Verkehrssicherheit im Kreis Euskirchen weiter zu verbessern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell