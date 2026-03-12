PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rücksichtsloses Fahrverhalten - Fahrzeug sichergestellt

Zülpich (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Rumänien fiel am Mittwochabend (11. März) gegen 18:32 Uhr auf der Luxemburger Straße in der Ortslage Zülpich durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten auf.

Der Mann überholte zunächst einen Funkstreifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen daraufhin die Nachfahrt in Richtung Zülpich-Sinzenich auf.

Während der Nachfahrt beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug so stark, dass die Antriebsachse kurzfristig die Bodenhaftung verlor und die Reifen hörbar quietschten. Im weiteren Verlauf unterschritt der 22-Jährige fortwährend den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Zudem überholte er trotz bestehenden Überholverbots, sodass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Über die gesamte Strecke hinweg überschritt der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach, teilweise erheblich.

An der Kreuzung Bundesstraße 266 / Monzenbend in Mechernich-Kommern konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und kontrolliert werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Vor Ort wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

