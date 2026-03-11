Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnwagen gestohlen

Weilerswist (ots)

Unbekannte entwendeten am 10. März einen Wohnwagen aus der Nikolaus-A.-Otto-Straße in Weilerswist.

Die Besitzer bekamen dank eines Ortungsgerätes eine Benachrichtigung, dass der Anhänger um 0.45 Uhr in Bewegung gesetzt wurde und sich nun in Frankreich befindet.

Dank der Zusammenarbeit mit der französischen Polizei konnten in Yutz mehrere Wohnwagen aufgefunden und sichergestellt werden, die als gestohlen einlagen. So auch ein weiterer aus dem Saarland.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

