Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

Euskirchen (ots)

Im Rahmen eines gemeinsames Kontrolleinsatzes am Euskirchener Bahnhof wurde am gestrigen Montag (9. März) um 9.30 Uhr ein Mann (59) aus Euskirchen mit der Bundespolizei angetroffen und überprüft. Die Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen Trunkenheit im Verkehr besteht. Demnach hat er eine Geldstrafe zu zahlen oder Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die dem Haftbefehl zugrunde liegende Geldstrafe konnte der Euskirchener nicht bezahlen. Er wurde der JVA Euskirchen zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell