Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 26-Jähriger verschafft sich Zutritt in Wohngebäude

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 9. März, gegen 22.15 Uhr, bemerkte ein 60-jähriger Bewohner in der Weingartenstraße in Euskirchen-Kreuzweingarten beim Betreten eines Wohnobjekts eine unbekannte Person im Flur. Im Wohnobjekt befindet sich eine Zwischentür, die der 60-Jährige daraufhin verschloss, da ihm der Mann nicht bekannt war und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den 26-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, im rückwärtigen Bereich des Objekts antreffen. Er hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Objekt verschafft und befand sich zwischenzeitlich im Innenhof. Aufgrund der Fluchtgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Kirchen gebracht. Es wurde Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchs gefertigt.

