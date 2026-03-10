PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 26-Jähriger verschafft sich Zutritt in Wohngebäude

Euskirchen (ots)

Am Montag, den 9. März, gegen 22.15 Uhr, bemerkte ein 60-jähriger Bewohner in der Weingartenstraße in Euskirchen-Kreuzweingarten beim Betreten eines Wohnobjekts eine unbekannte Person im Flur. Im Wohnobjekt befindet sich eine Zwischentür, die der 60-Jährige daraufhin verschloss, da ihm der Mann nicht bekannt war und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den 26-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, im rückwärtigen Bereich des Objekts antreffen. Er hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Objekt verschafft und befand sich zwischenzeitlich im Innenhof. Aufgrund der Fluchtgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Kirchen gebracht. Es wurde Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchs gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Unbekannte entwenden Bargeld aus Geldautomaten

    Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, dem 8. März, 23 Uhr, bis Montag, dem 9. März, 1.30 Uhr, kam es in Bad Münstereifel-Houverath, Gromischweg, zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Geldautomaten. Eine Kundin stellte am Morgen fest, dass der Geldautomat nicht funktionierte, und informierte daraufhin einen Mitarbeiter der Bank. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Geldautomat von ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Diebstahl eines Baustellenanhängers

    Mechernich (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 5. März, 17 Uhr, und Montag, dem 9. März, 8 Uhr, wurde in Mechernich auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 477, in der Nähe des Mühlenparks, ein Baustellenanhänger von Unbekannten entwendet. Mitarbeiter hatten den Anhänger samt Zugfahrzeug dort abgestellt; der Anhänger war noch an der Zugmaschine befestigt und zusätzlich mit einem Bolzenschloss gesichert. Von ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 vorgestellt

    Kreis Euskirchen (ots) - Gestern, am Montag, den 9. März, stellten Landrat Markus Ramers und der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaloberrat Ulrich Linden, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 für die Kreispolizeibehörde Euskirchen vor. Die Gesamtfallzahlen im Kreis Euskirchen sind erstmals seit mehreren Jahren rückläufig. Die Zahl der Straftaten im Kreis Euskirchen ist insgesamt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren