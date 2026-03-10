Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines Baustellenanhängers

Mechernich (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 5. März, 17 Uhr, und Montag, dem 9. März, 8 Uhr, wurde in Mechernich auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 477, in der Nähe des Mühlenparks, ein Baustellenanhänger von Unbekannten entwendet. Mitarbeiter hatten den Anhänger samt Zugfahrzeug dort abgestellt; der Anhänger war noch an der Zugmaschine befestigt und zusätzlich mit einem Bolzenschloss gesichert. Von Unbekannten wurden sowohl der Anhänger als auch das Bolzenschloss gestohlen. Auf dem Anhänger befanden sich Ausrüstungsgegenstände für Kanalarbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

