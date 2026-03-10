Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Euskirchen (ots)

Am Montag (9. März) kam es gegen 14.40 Uhr auf der Landstraße 210 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Kradfahrer (22, 24) die Landstraße 210 aus Richtung Euskirchen-Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Rheinbach-Loch. Vor den Krädern befanden sich Pkw und ein Traktor. Der Fahrer des Traktors verlangsamte seine Fahrt, um nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Währenddessen setzte der 22-jährige Kradfahrer aus Zülpich zum Überholen des Traktors an. Nach ersten Erkenntnissen erkannte der 22-jährige Kradfahrer den abbiegenden Traktor offenbar zu spät und kollidierte mit diesem. In der Folge stürzte der 22-Jährige und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Der Kradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Der 24-jährige Begleiter und der Traktorfahrer blieben unverletzt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Das Krad wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Unfallstelle auf der Landstraße 210 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19.19 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell