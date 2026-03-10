PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Euskirchen (ots)

Am Montag (9. März) kam es gegen 14.40 Uhr auf der Landstraße 210 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Kradfahrer (22, 24) die Landstraße 210 aus Richtung Euskirchen-Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Rheinbach-Loch. Vor den Krädern befanden sich Pkw und ein Traktor. Der Fahrer des Traktors verlangsamte seine Fahrt, um nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Währenddessen setzte der 22-jährige Kradfahrer aus Zülpich zum Überholen des Traktors an. Nach ersten Erkenntnissen erkannte der 22-jährige Kradfahrer den abbiegenden Traktor offenbar zu spät und kollidierte mit diesem. In der Folge stürzte der 22-Jährige und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Der Kradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Der 24-jährige Begleiter und der Traktorfahrer blieben unverletzt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Das Krad wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Unfallstelle auf der Landstraße 210 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19.19 Uhr vollständig gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:00

    POL-EU: Zu schnell unterwegs

    Mechernich (ots) - Am Freitag (6. März) wurde ein 53-jähriger Mann aus Mechernich gegen 10.21 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei einer Geschwindigkeitskontrolle von Polizeibeamten angehalten. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad (Motorroller) von Kall kommend in Fahrtrichtung Mechernich unterwegs, als er im Rahmen einer gezielten Geschwindigkeitsüberwachung gemessen wurde. Das Ergebnis überraschte die Beamten wenig - der Roller war mit über 60 km/h unterwegs. Das allein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:25

    POL-EU: Farbexperiment gescheitert: E-Scooter ohne gültige Versicherung gestoppt

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (5. März) gegen 10.43 Uhr befuhr ein 18-jähriger Euskirchener mit seinem E-Scooter die Hochstraße in Euskirchen. Dabei fuhr er auch an einen Streifenwagen vorbei. Den Polizeibeamten fiel jedoch schnell auf, dass das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen irgendwie "nachbearbeitet" aussah. Bei der Kontrolle stellte sich ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:25

    POL-EU: Dachstuhlbrand an Friedhofsgedenkstätte

    Weilerswist (ots) - Am Freitag, den 6. März, kam es gegen 13 Uhr in der Bachstraße in Weilerswist zu einem Brand am Dachstuhl einer Friedhofsgedenkstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen führten Dachdecker auf dem Dach Arbeiten durch und befestigten dabei Platten mit Hilfe eines Gasbrenners. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen mehr auf dem Dach. Der Dachstuhl geriet während einer kurzen Arbeitspause ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren