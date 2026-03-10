PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell unterwegs

Mechernich (ots)

Am Freitag (6. März) wurde ein 53-jähriger Mann aus Mechernich gegen 10.21 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei einer Geschwindigkeitskontrolle von Polizeibeamten angehalten. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad (Motorroller) von Kall kommend in Fahrtrichtung Mechernich unterwegs, als er im Rahmen einer gezielten Geschwindigkeitsüberwachung gemessen wurde. Das Ergebnis überraschte die Beamten wenig - der Roller war mit über 60 km/h unterwegs. Das allein wäre für ein gewöhnliches Fahrzeug noch kein Problem. Für einen Motorroller dieser Klasse jedoch schon: Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit liegt eigentlich bei 45 km/h. Besonders auffällig: Die Messung erfolgte auf gerader Strecke - ganz ohne Gefälle, Rückenwind oder sonstige "Beschleunigungshilfen". Bei einer ersten Begutachtung stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem Fahrzeug offenbar technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Der Motorroller wurde daraufhin sichergestellt. Da der 53-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass technische Veränderungen an Fahrzeugen schnell dazu führen können, dass die Betriebserlaubnis erlischt und aus einer scheinbar harmlosen Rollerfahrt eine strafbare Angelegenheit wird.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

