Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Handygeschäft - Unbekannte flüchten mit hochwertiger Elektronik

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (9. März) brachen drei bislang Unbekannte um 3.45 Uhr in ein Handygeschäft in der Neustraße in Euskirchen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten die Schaufensterscheibe des Geschäfts und verschafften sich so Zugang zu den Verkaufsräumen. Innerhalb weniger Minuten entwendeten sie mehrere Smartphones, Smartwatches sowie Uhren im unteren fünfstelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Ein Zeuge wurde durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam, blickte auf die Straße und bemerkte die Unbekannten. Er informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

1. Person: - männlich - etwa 25 bis 35 Jahre alt - Bart - südländischer Phänotyp - etwa 170 bis 175 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit weißem Kapuzenpullover, dunkler Hose und dunklen Schuhen

2. Person:

- männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - Schnurrbart - südländischer Phänotyp - etwa 175 bis 185 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit hellem Kapuzenpullover, dunkler Weste, gräulicher Jogginghose und dunklen Schuhen mit reflektierenden Applikationen im Fersenbereich 3.Person: - vermutlich männlich - Gesicht verdeckt - etwa 175 bis 185 cm groß - kräftige Statur - bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen - trug an der rechten Hand einen bläulichen Einweghandschuh

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Neustraße oder der Euskirchener Innenstadt verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

