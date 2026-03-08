PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrolle endet mit Anzeige: Frisiertes Mofa und Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

53894 Mechernich-Obergarzem (ots)

In Mechernich-Obergarzem fiel einer Polizeistreife am frühen Freitagabend, 06.03.2026, ein offensichtlich "getuntes" Mofa auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer hinreichende Verdachtsmomente für Betäubungsmittelkonsum fest.

Daraufhin wurde gegen den 25-jährigen Mechernicher, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Sein offensichtlich technisch verändertes Zweirad wurde beschlagnahmt.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der 25-jährige nach der Blutprobenentnahme eine Sachbeschädigung an einem abgestellten Streifenfahrzeug der Polizei begangen hat.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige gegen den Mann.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 09:00

    POL-EU: Mit falschem Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    53894 Mechernich (ots) - Am Freitagnachmittag, 06.03.2026, kontrollierten Polizeibeamte auf dem Nyonsplatz in Mechernich den Fahrer eines Motorrollers. Hierbei stellten sie fest, dass an dem zulassungspflichtigen Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht war. Gegen den 16-jährigen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 15:35

    POL-EU: Flucht vor Polizei endet in Verkehrskontrolle

    Zülpich (ots) - Am Donnerstagabend (5. März) gegen 21.40 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Bergheimer Straße in Zülpich ein Pkw auf, dessen Fahrer beim Erblicken eines Funkstreifenwagens stark beschleunigte und sich mit höchstmöglicher Geschwindigkeit entfernte. Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer ein anderes Fahrzeug und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Innerorts erreichte er dabei eine geschätzte ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 15:30

    POL-EU: Kollision auf Parkplatz

    Bad Münstereifel (ots) - Am Donnerstag(5. März) kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin aus Euskirchen und einem 69 jährigen Fußgänger aus Bad Münstereifel. Auf einem Parkplatz in der Kölner Straße übersah die Pkw-Fahrerin den Fußgänger und touchierte diesen mit dem Außenspiegel. In Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren