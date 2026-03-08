Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrolle endet mit Anzeige: Frisiertes Mofa und Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

53894 Mechernich-Obergarzem (ots)

In Mechernich-Obergarzem fiel einer Polizeistreife am frühen Freitagabend, 06.03.2026, ein offensichtlich "getuntes" Mofa auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer hinreichende Verdachtsmomente für Betäubungsmittelkonsum fest.

Daraufhin wurde gegen den 25-jährigen Mechernicher, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Sein offensichtlich technisch verändertes Zweirad wurde beschlagnahmt.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der 25-jährige nach der Blutprobenentnahme eine Sachbeschädigung an einem abgestellten Streifenfahrzeug der Polizei begangen hat.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige gegen den Mann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell