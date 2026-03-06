PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizei endet in Verkehrskontrolle

Zülpich (ots)

Am Donnerstagabend (5. März) gegen 21.40 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Bergheimer Straße in Zülpich ein Pkw auf, dessen Fahrer beim Erblicken eines Funkstreifenwagens stark beschleunigte und sich mit höchstmöglicher Geschwindigkeit entfernte.

Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer ein anderes Fahrzeug und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei.

Innerorts erreichte er dabei eine geschätzte Geschwindigkeit von über 90 km/h. Während der Fahrt verhielt sich der Fahrzeugführer grob verkehrswidrig und rücksichtslos.

Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug schließlich in der Schützenstraße in Zülpich-Bessenich anhalten und den Fahrer kontrollieren. Bei der Überprüfung des 18-jährigen Fahrers aus dem Kreis Düren verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 18-Jährige wurde zur Polizeiwache nach Euskirchen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Dem Mann wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung sowie aufgrund des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kfz-Führer wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

