Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision auf Parkplatz

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag(5. März) kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin aus Euskirchen und einem 69 jährigen Fußgänger aus Bad Münstereifel.

Auf einem Parkplatz in der Kölner Straße übersah die Pkw-Fahrerin den Fußgänger und touchierte diesen mit dem Außenspiegel.

In Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich.

Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

