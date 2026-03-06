Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision auf Parkplatz

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstag(5. März) kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin aus Euskirchen und einem 69 jährigen Fußgänger aus Bad Münstereifel.

Auf einem Parkplatz in der Kölner Straße übersah die Pkw-Fahrerin den Fußgänger und touchierte diesen mit dem Außenspiegel.

In Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich.

Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

