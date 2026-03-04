Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in Fahrzeuge

Weilerswist (ots)

Am heutigen Mittwoch, 4. März, kam es im Zeitraum von etwa 2 bis 5 Uhr in den Ortschaften Weilerswist-Neukirchen und Weilerswist-Müggenhausen zu mehreren Einbrüchen in Kraftfahrzeuge. Bis 9 Uhr wurde festgestellt, dass in insgesamt sieben Fahrzeuge eingebrochen wurde.

In Weilerswist-Müggenhausen, insbesondere in der Rochusstraße, waren drei Pkw betroffen. Weitere betroffene Straßen in Weilerswist-Müggenhausen waren die Rheinbacher Straße und die Inselstraße In Weilerswist-Neukirchen waren Fahrzeuge in der Straße "Im Kirchfeld" betroffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren Fahrzeuge teilweise nicht verschlossen, in weiteren Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus einem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Angaben zu den Unbekannten sowie zur Höhe der Sachschäden können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell