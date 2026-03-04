PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall auf der Kölner Straße - eine Person verletzt

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 3. März, um 15.55 Uhr, kam es auf der Kölner Straße in Euskirchen zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 71-jährige Frau aus Euskirchen befuhr die Kölner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hinter ihr fuhr eine 26-Jährige, ebenfalls aus Euskirchen. Die 71-Jährige musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die 26-Jährige bemerkte dies zwar, rutschte jedoch nach eigenen Angaben von der Bremse ab und fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug der 71-Jährigen auf.

Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall.

Das Fahrzeug der 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

